أمانة القصيم تواصل أعمال تطوير مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة

صراحة-القصيم:قامت أمانة منطقة القصيم بإنهاء أحد مشاريعها المتميزه . روعة الإبداع والتصميم والتنفيذ التى قادها المهندس عبد السلام صالح العميم – مدير عام إدارة المشاريع الخاصة . التحفة المعمارية ذات التصميم المعمارى الفريد من نوعه بدمج الخطوط العربية داخل قالب معمارى متميز فى تطوير المدخل الرئيسيى وواجهات مركز الملك خالد الحضارى على الطراز الإسلامى العريق لتعبر الحروف العربية عن أصالة الأمة وتربط بين حاضرها ومستقبلها ، كذلك تأهيل الأروقة بلمسات جمالية لتعبر عن تراثية المركز لتستقبل الزائرين بكل ترحاب وجاءت الإنارة الساحرة لتعبر عن رونق هذا الصرح المعمارى المتميز كمنبرا ثقافيا حضاريا بمنطقة القصيم