(الصحة): نجاح عملية ترميم وجه إمرأة بالجلد الصناعي

صراحة-الرياض:حقق مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض إنجاز علمي جديد حيث تمكن فريق طبي بقيادة د.ماهرالأحدب رئيس قسم جراحة التجميل من إجراء عملية ترميم الأنسجة العميقة لإمرأة بإستخدام الجلد الصناعي ، وكانت المريضة تعاني من تشوه بالخد إثر إستئصال ورم من الفك و الإستعاضة عن عظم الفك بصفائح معدنية لتعويض العظام المفقودة إلا أنه مع مرور الوقت بدأ الجلد ينكمش على الصفيحة المعدنية مما جعلها ظاهرة للعيان بشكل مزعج ، ونظراً لصعوبة الحالة و محدودية الخيارات المتوفرة فقد تم الإتفاق على تعويض الأنسجة العميقة و دهون الوجه المفقودة عن طريق طبقات متعددة من الجلد الصناعي و الذي تم إدخاله تحت جلد المريضة لتغليف الصفيحة المعدنية و لترميم مظهر الخد بشكل لا تظهر الصفيحة من خلاله و بفضل من الله تعالى تكللت العملية بالنجاح .

تجدر الإشارة أنه عادة ما يتم إستخدام الجلد الصناعي للتعويض عن الجلد المفقود إلا أن إستخدامه في الطبقات العميقة و على صفائح معدنية يُعتبر إنجاز طبي ونادر