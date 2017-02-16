عرب سات والديوان الوطني للإرسال التونسي يطلقان منصة بث فضائي على القمر بدر – 4

صراحة – محمد المحسن : أعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ” عرب سات ” والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيون التونسى عن توقيع اتفاق شراكة لإطلاق منصة بث تلفزيونى فضائى من تونس على القمر الصناعي عرب سات بدر- 4 من الموقع 26 درجة شرقا.

وقال بيان صحفي لعرب سات اليوم :” إن المنصة المزمع بدء تشغيلها في منتصف العام الحالي 2017م وستتيح للقنوات التونسية الحكومية والخاصة على حد سواء بدء البث مباشرة من تونس على الموقع 26 درجة شرق بتغطية تشمل كافة أرجاء الشرق الأوسط وأوروبا الغربية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لعرب سات المهندس خالد بالخيور أن توقيع اتفاق إطلاق المنصة يعد تتويجا لتعاون طويل الأمد بدأ منذ عدة سنوات بين عرب سات و والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني التونسي (ONT) ، مشيرًا إلى أنها ستعزز من العلاقت مع تونس، حيث يوجد لعرب سات محطة تحكم أرضى فى الاقمار الصناعية بالعاصمة تونس وكذلك يوجد المقر الرئيسي لإتحاد إذاعات الدول العربية أحد أهم شركاء عرب سات الإستراتيجيين.

من جانبه, أفاد الرئيس والمدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني ذاكر باكوش أن تعزيز التعاون مع عرب سات سيمكن من تلبية إحتياجات عملائنا ويعزز من مكانة الديوان الوطنية كمحطة بث فضائى حصرية ومتفردة فى تونس ،معربا عن اعتقاده بأن موقع عرب سات 26 شرق سيستمر فى النمو من خلال الاستمرار فى بث القنوات التلفزيونية الحصرية التي تراعى وتحترم عادات وتقاليد المنطقة.