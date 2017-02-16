وزير البلدية يوجه بتقديم الدعم والمساندة بين الامانات والبلديات عند هطول الأمطار والسيول



صراحة – خالد الحسين : وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بتقديم الدعم والمساندة بين الأمانات والبلديات في حالة طلب اي امانة او بلدية تعزيز جهودها في مجال درء اخطار السيول والذي تشهدها انحاء متفرقة من المملكةوذلك من خلال توفير الامكانات والتعزيزات من المعدات والعمالة, أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ حمد بن سعـد العمـر، وأضاف العمر أن توجيه معاليه تضمن ايضا ارسال فرق فنية من الوزارة لاي امانة تحتاج المساعدة لمواجهة هذه المخاطر والتعامل مع ما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام بتفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ، وصيانتها ، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.