اختتام فعاليات البرنامج التدريبي “أساسيات البحث العلمي” بتعليم نجران

صراحة – فيصل القحطاني : اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي “أساسيات البحث العلمي”، الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، وذلك بمقر الإدارة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل مدربات للمؤتمر العلمي متمكنات في أساسيات البحث العلمي من معلمات المرحلة المتوسطة.

وتضمن البرنامج الذي استمر 3 أيام وحضره 10 متدربات عدة محاور منها، التدريب على أساسيات البحث العلمي، وتعريفه، وأهدافه، وأنواع الأبحاث العلمية، والخطوات التنفيذية للبحث العلمي، إضافة إلى التدريب على أساسيات كيفية كتابة البحث العلمي بالشكل النهائي، والتدريب على كيفية نقد الأبحاث.