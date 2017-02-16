الأهلي وهجر يتغلبان على الفتح والاتحاد في كأس الأمير فيصل

صراحة – خالد الحسين : تغلب الأهلي على الفتح (1-0 ) اليوم في الأحساء في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة القدم .

وكسب هجر نظيره الاتحاد ( 3 – 0 ) في الأحساء ضمن الجولة ذاتها .

وارتفع رصيد الأهلي بهذا الفوز إلى 27 نقطة وهجر إلى 10 نقاط في ، وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة والفتح عند 19 نقطة .

وتستكمل غداً لقاءات الجولة بمواجهات تجمع الخليج والشباب في سيهات وأحد والفيصلي في المدينة المنورة والجيل والهلال في الأحساء والنصر والقادسية في الرياض والوحدة والتعاون في مكة المكرمة .