أحد يتعادل مع هجر في دوري الدرجة الأولى

صراحة – نواف العايد : تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد اليوم مع ضيفه هجر بهدف لكل منهما في الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

ورفع أحد رصيده للنقطة 37 في الترتيب الأول بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.

تقدم هجر بهدف في الدقيقة 17 وتعادل أحد عن طريق إبراهيم السبيع في الدقيقة 50.

وقدم أحد مباراة قوية استحوذ فيها على الكرة وهدد مرمى هجر في أكثر من فرصة لكنها لم تترجم لأهداف.

وأجرى عبد الوهاب ناصر المدير الفني تغييراته الثلاثة من أجل تدعيم الهجوم وأدرك التعادل مطلع الشوط الثاني.

ورفع هجر رصيده للنقطة 29 بالمركز الخامس.