أمانة الشرقية تغلق ثلاثة أنفاق بمدينة الدمام احترازيا

صراحه- فيصل القحطاني; أغلقت أمانة المنطقة الشرقية احترازيا ثلاثة أنفاق في مدينة الدمام، بالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني، وذلك نظرا لغزارة هطول الامطار التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في تصريح صحافي، أن الامانة وبالتعاون مع ادارة المرور والدفاع المدني أغلقت ثلاثة انفاق في حاضرة الدمام، حيث أغلقت نفق طريق الملك فهد تقاطع الامير محمد بن فهد، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الخليفة عثمان بن عفان، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الامير نايف، مشيرا الى أن الاغلاق تم احترازيا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسوف يتم فتح الانفاق حال استقرت حالة الطقس.

وتأمل امانة المنطقة الشرقية بجميع المواطنين والمقيمين بالحذر والحيطة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة حفاظا على سلامة الجميع، كما تدعو الامانة من جميع المواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي طارئ عبر المنصة التفاعلية عبر خدمة 940