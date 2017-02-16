مصدر حكومي يمني ينفي إجراء تغيير على ‏الحكومة التي يرأسها بن دغر

صراحه- واس: نفى مصدر حكومي يمني مسؤول وجود أي خطة ‏لإجراء تغيير وزاري على الحكومة الشرعية التي ‏يرأسها أحمد عبيد بن دغر.

وأكد المصدر في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية أن الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن لا ‏أساس لها وتفتقر تماماً للدقة والموثوقية.‏

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء ‏الإشاعات والتسريبات المغرضة في محاولة لمن يقفون ‏ورائها التأثير على سير أعمال الحكومة في هذه ‏المرحلة التاريخية الحرجة والصعبة على جميع ‏الأصعدة الداخلية والخارجية.‏

وقال المصدر إن الحكومة تعمل تحت قيادة رئيس ‏الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي يتابع أعمالها ‏وما انجزته ومالم تنجزه خلال الفترة الماضية في ‏ظروف غاية في التعقيد والصعوبة وفي ظل مواجهة ‏مباشرة وحقيقية مع العدو الذي يحاول اختطاف الدولة ‏ويسعى إلى تدمير منجزات الشعب اليمني ومكاسبه ‏والإستئساد بقوى إقليمية معادية للأمن القومي العربي ‏والإقليمي.‏

وطالب المصدر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ‏السعودية إلى دعم ‏جهود المواجهة وإعادة البناء والإعمار في المناطق ‏المحررة حتى تحقيق النصر على الإنقلابيين.‏