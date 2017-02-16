مصدر حكومي يمني ينفي إجراء تغيير على ‏الحكومة التي يرأسها بن دغر

صراحه- واس: نفى مصدر حكومي يمني مسؤول وجود أي خطة لإجراء تغيير وزاري على الحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر.
وأكد المصدر في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن لا أساس لها وتفتقر تماماً للدقة والموثوقية.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة في محاولة لمن يقفون ورائها التأثير على سير أعمال الحكومة في هذه المرحلة التاريخية الحرجة والصعبة على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.
وقال المصدر إن الحكومة تعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي يتابع أعمالها وما انجزته ومالم تنجزه خلال الفترة الماضية في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة وفي ظل مواجهة مباشرة وحقيقية مع العدو الذي يحاول اختطاف الدولة ويسعى إلى تدمير منجزات الشعب اليمني ومكاسبه والإستئساد بقوى إقليمية معادية للأمن القومي العربي والإقليمي.
وطالب المصدر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى دعم جهود المواجهة وإعادة البناء والإعمار في المناطق المحررة حتى تحقيق النصر على الإنقلابيين.