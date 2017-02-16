أمانة الشرقية تغلق ثلاثة أنفاق بمدينة الدمام احترازياً

صراحة – الدمام : أغلقت أمانة المنطقة الشرقية احترازياً ثلاثة أنفاق في مدينة الدمام ، بالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني ، نظراً لغزارة هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان ، أن الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني أغلقت ثلاثة أنفاق في حاضرة الدمام ، حيث أغلقت نفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير محمد بن فهد ، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الخليفة عثمان بن عفان ، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف ، مشيراً إلى أن الإغلاق تم احترازياً لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق ، وسيتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس .

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظاً على سلامة الجميع ، كما دعت الجميع الإبلاغ عن أي طارئ عبر المنصة التفاعلية عبر خدمة 940 .