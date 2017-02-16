تعليم الحدود الشمالية يعلن عن وظائف شاغرة

صراحة – محمد المحسن : أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى حارس مدرسة “بنين وبنات ” بمدارس المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي بتعليم الشمالية سطام السلطاني أن التقديم سيكون يوم الأحد القادم الموافق 22 / 5 / 1438هـ وحتى يوم السبت الموافق 28 / 5 / 1438هـ , داعياً المواطنين الراغبين في التقدم الاكتفاء بالتقديم عن طريق موقع الإدارة الإلكتروني على الرابط : http://www.northedu.gov.sa ولا يلزم المراجعة، مشيرا أنه سيتم إبلاغ المتقدم المنطبقة عليه الشروط للقبول المبدئي برسالة نصية وإعلان الأسماء على البوابة الإلكترونية للإدارة ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للإدارة.