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16 فبراير, 2017   3588

تعليم الحدود الشمالية يعلن عن وظائف شاغرة

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صراحة – محمد المحسن : أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى حارس مدرسة “بنين وبنات ” بمدارس المنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي بتعليم الشمالية سطام السلطاني أن التقديم سيكون يوم الأحد القادم الموافق 22 / 5 / 1438هـ وحتى يوم السبت الموافق 28 / 5 / 1438هـ , داعياً المواطنين الراغبين في التقدم الاكتفاء بالتقديم عن طريق موقع الإدارة الإلكتروني على الرابط : http://www.northedu.gov.sa ولا يلزم المراجعة، مشيرا أنه سيتم إبلاغ المتقدم المنطبقة عليه الشروط للقبول المبدئي برسالة نصية وإعلان الأسماء على البوابة الإلكترونية للإدارة ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للإدارة.

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