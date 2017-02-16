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16 فبراير, 2017   3657

أمانة الشرقية تغلق الكهرباء في عدد من الحدائق احترازيا

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صراحة – فيصل القحطانى : أغلقت أمانة المنطقة الشرقية الكهرباء احترازيا على بعض الحدائق في حاضرة الدمام، وذلك لسلامة مرتادي هذه الحدائق، نظرا لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الحدائق التي تم قطع الكهرباء عنها احترازيا هي حديقة حي النخيل، والبادية، والجامعيين، والنزهة، والروضة، وعبدالله فؤاد، والجلوية، والأثير، والخالدية، والمريكبات، والروضة، والنخيل، مشيرا الى أن قطع الكهرباء جاء احترازيا نظرا لغزارة هطول الامطار على المنطقة، وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين منت أي طارئ قد يحدث من الكهرباء حفاظا على سلامة الجميع.
ودعت امانة المنطقة الشرقية كافة المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من اعمدة الكهرباء واماكن تجمعات المياه حفاظا على سلامتهم.

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