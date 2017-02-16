(الصحة): فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز ينجح في استئصال ورم نادر لمقيم

صراحة – الرياض : نجح فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر في استئصال ورم تحت المعدة لمريض مقيم؛ حيث استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى مقيم، يبلغ من العمر 32 عامًا، والذي كان يعاني من قئ دموي، ونزيف شرجي، مع اعتلال شديد بجسمه.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تنويم المريض بالمستشفى، ثم أُجري له منظار جهاز هضمي علوي عاجل، والذي كشف عن وجود نزيف شديد بالإثنا عشر، فتم استدعاء الفريق الجراحي لمعاينة المريض. وبعد إجراء الكشف الإكلينيكي، والتحاليل المخبرية، والموجات فوق الصوتية اللازمة، والأشعة المقطعية، اتضح أن المريض يعاني من ورم نادر بين الإثنا عشر والبنكرياس تحت المعدة، فتم نقله إلى قسم العمليات لإجراء عمليه استكشافية طارئة. وبعد شق البطن، اتضح وجود ورم ملتصق بجدار الأمعاء الدقيقة عند نقطة اتصالها بالإثنا عشر؛ مما أحدث تآكلًا في هذا الجدار، وتسبب في هذا النزيف الحاد.