الهلال يكسب الخليج برباعية في دوري جميل

صراحة – الرياض : تغلب فريق الهلال على نظيره الخليج (4-0 ) اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة التاسعة عشرة لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وافتتح البرازيلي ليو بونا تيني أهداف الهلال عند الدقيقة 28 من ركلة جزاء ، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ، وفِي الشوط الثاني أضاف سلمان الفرج الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 53, وبعدها بسبع دقائق أضاف البرازيلي ادواردو الهدف الثالث ، ليعود ليو ويسجل ثاني أهدافه والهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 74.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 47 نقطة في المركز الأول ، وتجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة.