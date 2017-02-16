الرئيس الإندونيسي يستقبل رئيس مجلس الشورى

صراحة – واس : استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية بالعاصمة جاكرتا اليوم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يزور جمهورية إندونيسيا حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب فخامته بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لإندونيسيا .

وأكد فخامته أهمية زيارة معالي رئيس مجلس الشورى إلى إندونيسيا على رأس وفد مجلس الشورى لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتوطيدها ، موضحاً أن شعب المملكة وإندونيسيا ينتظران الكثير من مجلس الشورى والبرلمان الإندونيسي لتوثيق أواصر العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأعرب فخامته عن تمنياته بأن يسفر التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان الاندونيسي من خلال لجنتي الصداقة عن تقوية العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار والنهوض باقتصاد البلدين من خلال هذين المجالين.

من جانبه، عبر معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس جوكو ويدودو على حسن الاستضافة والاستقبال, مؤكدًا أن زيارته لجمهورية إندونيسيا تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتوطيد العلاقات مع الدول الإسلامية ودول العالم الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الإندونيسي.

واستعرض معالي رئيس مجلس الشورى مع الرئيس الإندونيسي عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الإقليمية والإسلامية والدولية.

وفي نهاية الاستقبال تسلم فخامة الرئيس الإندونيسي هدية تذكارية من معالي رئيس مجلس الشورى.