انطلاق مهرجان الصحة للجميع بالجمش تحت شعار (توعية شاملة =صحة كاملة)

صراحة – الرياض : دشن رئيس مركز الجمش الاستاذ محمد المسعر ومدير مستشفى الرفايع بالجمش الاخصائى عبدالله الحميدى فعاليات اليوم الاول للمهرجان السنوى الصحى بنادى الحى بالجمش بحضور مدير مكتب التعليم بالجمش الاستاذ هابس شملول حيث وقف الجميع على برنامج الحفل والذى اشتمل على معرض طبى توعوى متكامل وعيادة كشف مبكر للسكرى والسمنة وعيادة الاقلاع عن التدخين هذا ومن جهته فقد صرح الحميدى بان المهرجان يستمر لمدة اسبوع تقام فيه العديد من الانشطة الصحية المتعلقة بالوقاية من السكرى والسمنة والسرطان والارشادات المتعلقة بالتغذية السليمة وعلاقتها بالصحة ويتضمن المهرجان سباق دراجات ومسابقة علمية عن المواضيع الصحية المهمة وذكر الحميدى با هذه الانشطة تتجاوب مع خطة وزارة الصحة التى تركز على التوعية الصحية ودورها فى الوقاية من الامراض المتوطنة ومن جهة اخرى اشاد المسعر بالجهود المبذولة من قبل مستشفى الرفايع لترقية الخدمات الصحية وتطوير الاداء وجدير بالذكر ان القائمين على الامر بنادى الحى بالجمش اسهموا اسهاما فعالا فى التحضير للمهرجان والعمل على انجاحه واشراك المجتمع وتحريكه للمشاركة فى الانشطة التوعوية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.