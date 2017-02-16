أمير منطقة حائل يفتتح المستشفى السعودي الألماني بالمنطقة

صراحة – واس : دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , مساء اليوم , مستشفى السعودي الألماني بحائل .

ولدى وصول سموه مقر المستشفى أزاح الستار عن اللوحة التذكارية ثم قص الشريط إيذانا ببدء خدمات المستشفى للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وفي مناطق الشمال , ثم تجول سموه داخل أقسام المستشفى واطلع على نوعية الخدمات التي يقدمها للمراجعين .

عقب ذلك شرف سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم , ثم ألقى رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الدكتور صبحي بترجي كلمة أعرب فيه عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم الذي وجده مشروع المستشفى حتى أصبح واقعاً يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين .

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المستشفى والخدمات التي يقدمها , ثم ألقى المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بحائل الدكتور معتق الزهراني كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة حائل , مؤكداً أن المستشفى سيكون علامة فارقة في خدمة مرضى منطقة حائل وفي مناطق الشمال .

إثر ذلك شهد سمو أمير منطقة حائل توقيع إتفاقيات شراكة مجتمعية بين مستشفى السعودي الألماني بحائل وعدد من الجهات التعليمية والخدمية بالمنطقة , ثم دون سموه كلمة في سجل الزيارات .

وأعرب سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي عن تفاؤله الكبير بمستقبل الوطن ككل ومنطقة حائل بشكل خاص , بتوفيق الله ثم جهود القيادة الحكيمة والخطط والأهداف التي رسمتها ويعمل الجميع على تحقيقها , مباركاً سموه لأهالي حائل أفتتاح المستشفى , معرباً عن شكره لكل من أسهم في تحويل هذا المشروع من مجرد فكرة إلى مشروع خدمي مهم يعمل على تقديم أفضل المستويات العلاجية للمرضى .

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع منسوبي المستشفى .