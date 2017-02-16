تيلرسون يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن طوكيو وسئول بالأسلحة النووية

صراحة – وكالات : أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم أن بلاده لا تزال ملتزمة بواجبها في الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان عن طريق الردع، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وأعلن الوزير تيلرسون عن ذلك الخميس 16 فبراير/شباط بعد اللقاء مع وزيري خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سي واليابان فوميو كيشيدا، الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة “العشرين” في بون الألمانية.

وخلال هذه المشاورات الثلاثية تم بحث ومناقشة اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي. وبعد ذلك صدر عن الوزراء الثلاثة بيان مشترك أدانوا فيه بشدة تصرفات بيونغ يانغ. “أدان الوزراء بشدة التجربة الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية يوم 12 فبراير/ شباط وأشاروا إلى أستهتار سلطات هذه الدولة الصارخ بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها بشكل لا لبس فيه تنفيذ أية تجارب واختبارات للصواريخ الباليستية وللبرنامج النووي الكوري الشمالي”.