درسان علميان بتعاوني الملحاء بجازان غداً

صراحة – نواف العايد : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غدا، درسين علميين في مسجد الفاروق بقرية المحلة الجديدة .

ويلقي الدرس الأول مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان الشيخ محمد بن شامي شيبه ، بعنوان ” فقه القرآن والسنة”, بعد صلاة المغرب، فيما يلقي محمد بن إسماعيل الحازمي الدرس الثاني وعنوانه “تفسير القرآن العظيم لابن كثير”، بعد صلاة العشاء.

ويأتي ذلك ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.