دوري جميل: استكمال الجولة (19) بثلاث مباريات

صراحة – فيصل القحطاني :ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته التاسعة عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفيصلي – الرائد
الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 6,35 مساءً
حكم الساحة: محمد الهويش
المساعد الأول: عبدالله الشلوي
المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري
الحكم الرابع: نايف المريخي
بطاقة المباراة
الوحدة – الاتفاق
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 8,25 مساءً
حكم الساحة: محمد القرني
المساعد الأول: بدر الشمراني
المساعد الثاني: فهد العمري
الحكم الرابع: حسين أبو شاهين
بطاقة المباراة
الأهلي – النصر
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 8,25 مساءً
حكم الساحة: ارثر دياس ( برتغالي )
المساعد الأول: روي لشنيو ( برتغالي )
المساعد الثاني: باولو سواريس ( برتغالي )
الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي