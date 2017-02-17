دوري جميل: استكمال الجولة (19) بثلاث مباريات

صراحة – فيصل القحطاني :ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته التاسعة عشر تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفيصلي – الرائد

الملعب: ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 6,35 مساءً

حكم الساحة: محمد الهويش

المساعد الأول: عبدالله الشلوي

المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري

الحكم الرابع: نايف المريخي

بطاقة المباراة

الوحدة – الاتفاق

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 8,25 مساءً

حكم الساحة: محمد القرني

المساعد الأول: بدر الشمراني

المساعد الثاني: فهد العمري

الحكم الرابع: حسين أبو شاهين

بطاقة المباراة

الأهلي – النصر

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 8,25 مساءً

حكم الساحة: ارثر دياس ( برتغالي )

المساعد الأول: روي لشنيو ( برتغالي )

المساعد الثاني: باولو سواريس ( برتغالي )

الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي