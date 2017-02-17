دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة (21)

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الجيل – وج

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الشعلة – ضمك

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الطائي – العروبة

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً