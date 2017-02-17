دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة (21)

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الجيل – وج
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الشعلة – ضمك
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الطائي – العروبة
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً