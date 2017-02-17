دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الثامنة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
المزاحمية – الصقور
الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الصفا – المجزل
الملعب: ملعب نادي الصفا ( صفوى )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
حطين – الدرعية
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
الوشم – أبها
الملعب: ملعب نادي الوشم ( شقراء )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
الترجي – جدة
الملعب: ملعب نادي الترجي ( القطيف )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً