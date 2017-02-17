دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الثامنة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

المزاحمية – الصقور

الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الصفا – المجزل

الملعب: ملعب نادي الصفا ( صفوى )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

حطين – الدرعية

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

الوشم – أبها

الملعب: ملعب نادي الوشم ( شقراء )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

الترجي – جدة

الملعب: ملعب نادي الترجي ( القطيف )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً