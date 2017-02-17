توقعات بهطول امطار على منطقة الباحة الى العاشرة مساء

صراحة – فيصل القحطاني : دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، في ظل التنبيهات التي تلقاها مركز العمليات بالمديرية بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، التي تستمر إلى الساعة الـ 10مساءً اليوم .

وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع إلى اتباع الإرشادات وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات والتعليمات لأمن وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن أصوات الرعد والبرق تنذر بهطول أمطار فيجب في هذه الحالة الابتعاد عن قنوات السيول ومنحدراتها وتجنب السكن في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام خاصة إذا كان مستوى الماء فوق مستوى الركبة لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه .

وبين أنه مع حلول فصل الشتاء تهطل الأمطار، ولو لفترة قصيرة يتبعها سيول وتتكون بعض المستنقعات في المناطق المنخفضة مما ينجم عنه خطورة وخسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة للغرق وجرف السيول للمناطق الزراعية، من خلال الأودية ومجاري المياه، موجها المواطنين والمقيمين المتواجدين حول هذه المناطق أو ممن يخرجون للنزهة إلى الأخذ بوسائل السلامة والحيطة والحذر لتجنب الحوادث .

وحث العقيد الغامدي الجميع على اختيار المكان المناسب لإقامة المسكن بحيث لا يكون عرضة لمداهمة السيول ومدى ارتفاع السكن عن مجاري المياه ، واستخدام مواد البناء المناسبة والمقاومة لطبيعة أخطار المنطقة والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والاستماع الي تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة المتواجدة على مداخل الأودية ، مشدداً في الوقت نفسه على متابعة الأطفال خلال هذه الفترة والمحافظة عليهم من خطورة الغرق التي تخلفها الأمطار والسيول أثناء جريانها ، مؤكدا أن منسوبي الدفاع المدني في خدمة الجميع ويمكنهم التبليغ عن اي حالة عن طريق الرقم 998 وعلى مدار الساعة ، متمنياً السلامة للجميع .