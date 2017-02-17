كآس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الخامسة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الخليج – الشباب
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الجيل – الهلال
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – القادسية
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – الفيصلي
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – التعاون
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً