كآس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الخامسة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الخليج – الشباب

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الجيل – الهلال

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – القادسية

الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – الفيصلي

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – التعاون

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

اليوم: الجمعة 17 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً