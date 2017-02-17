الخطوط الحديدية تعلن اسباب جنوح قطار الركاب رقم ( 14 ) قرب الدمام

صراحة – خالد الحسين : أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن الأسباب الأولية لحادث قطار الركاب رقم ( 14 ) الذي وقع عند الساعة الواحدة من صباح اليوم كان نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو ( 10 ) قرب الدمام بسبب تعرضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي التي أدت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم ( 5 ) .

وقالت في بيان صدر عنها اليوم : إنه فور وقوع الحادث تم إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم ( 193 ) راكبا إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم ( 6 ) ، مشيرا إلى أنه عند وصول الركاب لمحطة الدمام تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم ( 18 ) حالة كانت إصاباتهم بسيطة.

وأشار رئيس المؤسسة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح إلى أنه تم إغلاق الخط المتضرر في حينه، حيث باشرت المؤسسة صباح اليوم إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار تمهيداً لاستنئاف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.

وأعربت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن أسفها الشديد لهذا الحادث واعتذارها لعملائها ، مقدمة شكرها لجميع الجهات الأمنية والطبية التي باشرت الحادث مع فريق المؤسسة.

