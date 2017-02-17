كلية الملك فهد الأمنية تقيم حفل نهاية فترة الاستجداد لطلبة دورة التأهيل الأمني للضباط الجامعيين

صراحة – نواف العايد : أقامت كلية الملك فهد الأمنية أمس الأول حفل نهاية فترة الاستجداد لطلبة دورة التأهيل الأمني السادسة والأربعين للضباط الجامعيين، وذلك في استاد الأمير نايف الرياضي بمقر الكلية , بحضور مدير عام الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي وأركانات وضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريب العسكري (الضباط والأفراد) بقيادة كتائب الطلبة.

وقدم الطلبة خلال هذا الحفل، عرضاً عسكرياً يمثّل مدى التأهيل اللياقي ومهارات التدريب العسكري (المشاة) الذي تلقّوه خلال فترة الاستجداد، حيث استعرضت التشكيلات العسكرية على المضمار، وختمت بتجسيد رقم الدورة (46) داخل أرض الاستاد بعد تقديم عدد من التشكيلات بكل مهارة واقتدار وثقة عالية.

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي أهمية التدريب الميداني وأنه الخطوة الأهم لرفع مستوى الضبط العسكري واللياقة البدنية.

وأوضح أن الطلبة المنتسبين لهذه الدورة قد خضعوا لبرنامج تدريبي منهجي تم تصميمه بعناية من قبل مختصين في المجال الرياضي والصحي (الطب الرياضي) هدف إلى رفع المستوى اللياقي والنفسي للطلبة بشكل تدريجي.

وأشار اللواء الخليوي إلى أنه بنهاية فترة الإستجداد، بدأ العمل ببرنامج النشاط اللامنهجي الذي يتضمّن كافة الألعاب الرياضية مع التركيز على تعليم السباحة ومهارات الإنقاذ، ومبادئ الدفاع عن النفس، وبناء الأجسام، ومهارات التخلص والتشابك بالأيدي، بما يدعم الثقة بالنفس وبناء شخصية مثالية لضباط أمن المستقبل ليتمكن من مواجهة التحديات والمواقف الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وسأل مدير عام كلية الملك فهد الأمنية الله عزوجل أن يديم على هذه البلاد الطاهرة أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهم الله ـــ.