الرئيس الموريتاني يلتقي وزير التجارة والاستثمار



صراحة – فيصل القحطاني : التقى فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز اليوم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على هامش زيارته لنواكشوط لرئاسة أعمال اللجنة السعودية الموريتانية المشتركة في دورتها الثانية المنعقدة بالعاصمة الموريتانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.