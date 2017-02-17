أمين المدينة المنورة يدشن مشاريع الجمعية التعاونية لمنسوبي الأمانة

صراحة – محمد المحسن : دشن معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عبد الهادي العمري مساء أمس الأول فعاليات الملتقى الأول للجمعيات النوعية بمنطقة المدينة المنورة .

وأوضح معاليه أن أمانة منطقة المدينة المنورة تسعى من خلال إنشاء وتأسيس الجمعية التعاونية لمنسوبي الأمانة , إلى توفير بيئة العمل الجاذبة لتحفيز منسوبيها ودفعهم الى التميز والإبداع في أداء المهام التي توكل إليهم وتحسن إنتاجيهم وتحقق لهم الرضا الوظيفي، وستعمل الأمانة على تقديم الدعم لهذه الجمعية كونها أول جمعية نوعية تُعني بتقديم الخدمات المختلفة لمنسوبي القطاع البلدي وادراجها ضمن مواضيع تبادل الخبرات البلدية خصوصاً وأن العمل التعاوني قد أصبح سمة حضارية وحتمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

من جهته بين رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السابق عبدالله بن محمد الوابلي أن القطاع التعاوني يعد أحد أهم الركائز والسبل التي تستند عليها المملكة في تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وبخاصة أصحاب الدخول المنخفضة وتوفير السلع والخدمات بأسعار تعاونية قد لا يستطيع الفرد الحصول عليها خارج إطار هذه الجمعيات وأوضح سعادته بان مجلس الجمعيات التعاونية قد دعم إنشاء وتأسيس هذه الجمعية منذ اللحظة الأولى لتكون أنموذجا وقدوة تحتذي بها باقي الأمانات في المملكة .

وحول أهداف الملتقى أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمود بن عليثة الحربي أن الملتقى يهدف إلى التعريف بدور وأهمية الجمعيات التعاونية النوعية في تهيئة وتحسين بيئة العمل وإبراز نظام الشفافية في تقييم أداء الجمعيات التعاونية من خلال اطلاع الجمعية العمومية على القوائم المالية للجمعية واعتمادها وإقرار المشاريع وسياسات وإجراءات تنفيذها والاستماع الى مقترحات وتطلعات المساهمين كما تم توقيع عدد من مذكرات التعاون مع عدد من الجهات لتبادل الخدمات في مجال التمويل والتقسيط الميسر لمنسوبي الجمعية لتوفير احتياجاتهم من الأجهزة المنزلية والسيارات والأراضي ومستلزمات الانشاء والتعمير والخدمات الإنسانية.

وبين المهندس الحربي أن من المشاريع المتميزة مشروع التمويل والتقسيط الميسر والعلاقة التكاملية بين الجمعية والقطاع الخاص حيث تم توقيع 4 مذكرات تعاون مع في مجالات التجهيزات المنزلية والسيارات والإنشاء والتعمير والخدمات الهندسية وخدمات الرعاية الصحية المجانية لمنسوبي الجمعية واللافت للنظر أن مجلس إدارة الجمعية يضم نخبة من الجيل الصاعد بأمانة المنطقة وبالرغم من مضي فترة قصيرة على ممارستهم للعمل التعاوني إلا أنهم قد أبدوا استجابة وحققوا إنجازات متميزة في المنظور التعاوني مقتبسين تجارب عالمية في هذا المجال .