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17 فبراير, 2017   2438

رفض استئناف نادي الخليج ضد قرار لجنة الانضباط بشأن البيشي

2017-02-17_165149

صراحة – نواف العايد : اعلن اتحاد كرة القدم السعودى رفض استئناف نادي الخليج ضد قرار لجنة الانضباط بشأن لاعب الرائد جفين البيشي والمصادقة على قرار الانضباط برفض الاحتجاج ونظامية مشاركة اللاعب.

يذكر انه قد بعثت إدارة نادي الخليج خطاب استئناف إلى الأمانة العامَّة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وذلك بخصوص ردِّ لجنة الانضباط برفض احتجاج نادي الخليج شكلاً، نظير مشاركة لاعب الرائد جفين البيشي في المباراة التي جمعت الخليج مع الرائد يوم 2016/‏12/‏16، ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري جميل السعودي للمحترفين

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