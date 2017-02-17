العيسى يهنئ تعليم المدينة بتأهل الطالبين المطيري والزروق لنهائي أولمبياد “إبداع “

صراحة – نواف العايد :هنأ معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ، بمناسبة تأهل الطالبين سلطان بن سلمان المطيري ومحمد بن فيصل الزروق للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع ” إبداع ” 2017م .

أوضح ذلك مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم , معبرا عن بالغ سروره بتأهل الطالبين متمنياً لهما النجاح والتوفيق في التصفيات النهائية , مقدماً شكره وتقديره لمدير إدارة الموهوبين أديب بن علي شاهين، ولكافة منسوبيها وللمعلمين المشرفين على ما بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة في رعاية ودعم الطلاب الموهوبين المشاركين في المسابقة ، متمنياً لهما مضطرد النجاح والتوفيق .

يذكر أن تأهل الطالب سلطان المطيري ، جاء عن مشروعه بعنوان ( استخدام الأدينوسين ثلاثي الفوسفات المنتج من الفئران لتخزين الحرارة المهدرة واستعمالها عن طريق تقنية Elisa ) ، كما جاء تأهل الطالب محمد الزروق عن مشروعه بعنوان ( دراسة ميدانية لقياس البكتيرية المؤثرة في جودة مياه الشبكة العامة) .