طاقمي تحكيم بحريني وأوزبكي للقاءي الأخضر بالتصفيات

صراحة – فيصل القحطاني : أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحكيم مواجهة المنتخب السعودي بنظيره منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 لطاقم تحكيمي بحريني بقيادة الحكم الدولي علي حسن عبدالنبي و يساعده محمد جعفر ” مساعد أول ” و نواف شاهين خليفة ” مساعد ثاني ” و عمار إبراهيم ” حكم رابع ” .

كما تم تكليف طاقم تحيكيمي أوزبكي لإدارة مواجهة المنتخب السعودي بنظيره منتخب العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بقيادة الحكم الدولي فالنتين كوفالينكو و يساعد مامور سايدكاسيموف ” مساعد أول ” و شادمنوف ” مساعد ثاني ” و سيرزود قاسيموف ” حكم رابع “