دوري الأولى: فوز الجيل والطائي وتعادل الشعلة وضمك

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل – وج ( 4 – 2 )

الشعلة – ضمك ( 1 – 1 )

الطائي – العروبة ( 2 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 37 نقطة )

2 – النهضة ( 34 نقطة )

3 – الفيحاء ( 34 نقطة )

4 – الشعلة ( 32 نقطة )

5 – هجر ( 29 نقطة )

6 – العروبة ( 28 نقطة )

7 – ضمك ( 28 نقطة )

8 – نجران ( 27 نقطة )

9 – الجيل ( 27 نقطة )

10 – القيصومة ( 27 نقطة )

11 – الحزم ( 26 نقطة )

12 – العدالة ( 24 نقطة )

13 – وج ( 23 نقطة )

14 – الوطني ( 22 نقطة )

15 – الطائي ( 21 نقطة )

16 – النجوم ( 21 نقطة )