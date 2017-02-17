دوري الأولى: فوز الجيل والطائي وتعادل الشعلة وضمك

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل – وج ( 4 – 2 )
الشعلة – ضمك ( 1 – 1 )
الطائي – العروبة ( 2 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 37 نقطة )
2 – النهضة ( 34 نقطة )
3 – الفيحاء ( 34 نقطة )
4 – الشعلة ( 32 نقطة )
5 – هجر ( 29 نقطة )
6 – العروبة ( 28 نقطة )
7 – ضمك ( 28 نقطة )
8 – نجران ( 27 نقطة )
9 – الجيل ( 27 نقطة )
10 – القيصومة ( 27 نقطة )
11 – الحزم ( 26 نقطة )
12 – العدالة ( 24 نقطة )
13 – وج ( 23 نقطة )
14 – الوطني ( 22 نقطة )
15 – الطائي ( 21 نقطة )
16 – النجوم ( 21 نقطة )