كأس فيصل: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الخليج – الشباب ( 1 – 2 )

الجيل – الهلال ( 0 – 4 )

النصر – القادسية ( 2 – 0 )

أحد – الفيصلي ( 2 – 0 )

الوحدة – التعاون ( 4 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 32 نقطة )

2 – النصر ( 29 نقطة )

3 – القادسية ( 29 نقطة )

4 – الأهلي ( 27 نقطة )

5 – الشباب ( 27 نقطة )

6 – الاتحاد ( 21 نقطة )

7 – أحد ( 19 نقطة )

8 – الفتح ( 19 نقطة )

9 – الجيل ( 19 نقطة )

10 – الفيصلي ( 17 نقطة )

11 – الخليج ( 12 نقطة )

12 – الوحدة ( 11 نقطة )

13 – هجر ( 10 نقاط )

14 – التعاون ( 9 نقاط )