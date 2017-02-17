كأس فيصل: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
الخليج – الشباب ( 1 – 2 )
الجيل – الهلال ( 0 – 4 )
النصر – القادسية ( 2 – 0 )
أحد – الفيصلي ( 2 – 0 )
الوحدة – التعاون ( 4 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 32 نقطة )
2 – النصر ( 29 نقطة )
3 – القادسية ( 29 نقطة )
4 – الأهلي ( 27 نقطة )
5 – الشباب ( 27 نقطة )
6 – الاتحاد ( 21 نقطة )
7 – أحد ( 19 نقطة )
8 – الفتح ( 19 نقطة )
9 – الجيل ( 19 نقطة )
10 – الفيصلي ( 17 نقطة )
11 – الخليج ( 12 نقطة )
12 – الوحدة ( 11 نقطة )
13 – هجر ( 10 نقاط )
14 – التعاون ( 9 نقاط )