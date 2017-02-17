دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – النصر ( 1 – 3 )
الفتح – الهلال ( 0 – 2 )
الاتفاق – الاتحاد ( 1 – 2 )
الرائد – الأهلي ( 0 – 3 )
عرعر – الشباب ( 0 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النصر ( 34 نقطة )
2 – الاتحاد ( 31 نقطة )
3 – الأهلي ( 31 نقطة )
4 – الهلال ( 27 نقطة )
5 – هجر ( 21 نقطة )
6 – الشباب ( 21 نقطة )
7 – القادسية ( 17 نقطة )
8 – الاتفاق ( 16 نقطة )
9 – الرائد ( 8 نقاط )
10 – الفتح ( 7 نقاط )
11 – التعاون ( 4 نقاط )
12 – عرعر ( 4 نقاط )