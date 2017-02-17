دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:

هجر – النصر ( 1 – 3 )

الفتح – الهلال ( 0 – 2 )

الاتفاق – الاتحاد ( 1 – 2 )

الرائد – الأهلي ( 0 – 3 )

عرعر – الشباب ( 0 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – النصر ( 34 نقطة )

2 – الاتحاد ( 31 نقطة )

3 – الأهلي ( 31 نقطة )

4 – الهلال ( 27 نقطة )

5 – هجر ( 21 نقطة )

6 – الشباب ( 21 نقطة )

7 – القادسية ( 17 نقطة )

8 – الاتفاق ( 16 نقطة )

9 – الرائد ( 8 نقاط )

10 – الفتح ( 7 نقاط )

11 – التعاون ( 4 نقاط )

12 – عرعر ( 4 نقاط )