الهلال الأحمر يرفع درجات تأهبه مواكبةً للتقلبات الجوية

صراحة – محمد المحسن : أعلنت غرف العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر في مختلف مناطق المملكة، توجيهها للأطقم الإسعافية الميدانية وأطقم المتطوعين والمتطوعات؛ بالاستعداد والتأهب لمواكبة الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها أغلب مناطق ومحافظات البلاد ويتوقع أن يرافقها حوادث تتطلب تدخل الفرق الإسعافية للتعامل معها.

وفي قرية الجنادرية التراثية, التي تشهد فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام (الجنادرية 31)، حرص مسؤولو الفرق الإسعافية وأطقم المتطوعين على تكثيف الجهود في مواجهة الحشود الكبيرة اليوم, الذي يعدّ آخر يوم في فعاليات مهرجان الجنادرية لهذا العام ١٤٣٨هـ, عن طريق التحرك في دوريات إسعافية منظمة لسرعة مباشرة الحالات الإسعافية في موقعها, والكشف عليها لتقرير ما يستحق النقل الإسعافي للمراكز الطبية من عدمه.

يذكر أن الهيئة أعلنت أن إجمالى البلاغات التي تم مباشرتها وإسعافها داخل المهرجان منذ بداية فعاليات مهرجان الجنادرية وحتى يوم أمس الاربعاء تجاوزت 1500 حاله تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي باشرتها الفرق الاسعافية بلغت (1200) حالة وإصابة، فيما بلغت الحالات التي باشرتها فرق التطوع – رجال ونساء – (300) حالة تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لها.

وأكدت أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية وفرق التطوع من مختلف المواقع الإسعافية المنتشرة بالمهرجان، وقدم الأطباء والمسعفون والمتطوعون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات ، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة.