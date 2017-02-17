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17 فبراير, 2017   2208

دوري جميل : فوز النصر والوحدة على الأهلي والإتفاق

اليوم17

صراحة _ نايف الزهراني :

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:

الفيصلي – الرائد ( 1 – 1 )
سجل هدف الفيصلي : محمد مجرشي (83′)
سجل هدف الرائد : ويندر لويز (7′)

الوحدة – الاتفاق ( 2 – 1 )
سجل هدفي الوحدة : مختار فلاته (ضربة جزاء) (41′),(59′)
سجل هدف الاتفاق : عبدالله آل عراف (هدف في مرماه) (49′)

الأهلي – النصر ( 0 – 2 )
سجل هدفي النصر : يحيى الشهري (45’+1) , نايف هزازي (ضربة جزاء) (90’+3)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 47 نقطة )
2 – النصر ( 41 نقطة )
3 – الأهلي ( 40 نقطة )
4 – الاتحاد ( 38 نقطة )
5 – الشباب ( 26 نقطة )
6 – التعاون ( 24 نقطة )
7 – الرائد ( 23 نقطة )
8 – الاتفاق ( 22 نقطة )
9 – القادسية ( 20 نقطة )
10 – الباطن ( 19 نقطة )
11 – الفيصلي ( 18 نقطة )
12 – الوحدة ( 16 نقطة )
13 – الفتح ( 15 نقطة )
14 – الخليج ( 14 نقطة )

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