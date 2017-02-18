دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – فيصل القحطانى :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الثامنة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الثقبة – الشرق
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
الكوكب – النجمة
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
سدوس – الأنصار
الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
الجبلين – العين
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
بطاقة المباراة
البدائع – الرياض
الملعب: ملعب نادي البدائع ( البدائع )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً