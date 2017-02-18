دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – فيصل القحطانى :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الثامنة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الثقبة – الشرق

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

الكوكب – النجمة

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

سدوس – الأنصار

الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

الجبلين – العين

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

بطاقة المباراة

البدائع – الرياض

الملعب: ملعب نادي البدائع ( البدائع )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً