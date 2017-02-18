دوري جميل: القادسية والشباب أمام الباطن والاتحاد

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته التاسعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الباطن
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 6,15 مساءً
حكم الساحة: سامي الجريس
المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري
المساعد الثاني: فيصل القحطاني
الحكم الرابع: حسين الستري
بطاقة المباراة
الشباب – الاتحاد
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 8,25 مساءً
حكم الساحة: تركي الخضير
المساعد الأول: خلف المهنا
المساعد الثاني: ياسر السلطان
الحكم الرابع: خالد الطريس