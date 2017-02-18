دوري جميل: القادسية والشباب أمام الباطن والاتحاد

صراحة – خالد الحسين : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته التاسعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الباطن

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 6,15 مساءً

حكم الساحة: سامي الجريس

المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري

المساعد الثاني: فيصل القحطاني

الحكم الرابع: حسين الستري

بطاقة المباراة

الشباب – الاتحاد

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 8,25 مساءً

حكم الساحة: تركي الخضير

المساعد الأول: خلف المهنا

المساعد الثاني: ياسر السلطان

الحكم الرابع: خالد الطريس