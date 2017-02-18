دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة (21)

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النجوم – العدالة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الفيحاء – النهضة
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الحزم – القيصومة
الملعب: ملعب نادي الحزم ( الرس )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
الوطني – نجران
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 4,20 عصراً