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18 فبراير, 2017   2806

دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة (21)

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صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
النجوم – العدالة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة
الفيحاء – النهضة
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة
الحزم – القيصومة
الملعب: ملعب نادي الحزم ( الرس )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة
الوطني – نجران
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 4,20 عصراً

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