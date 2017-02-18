دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة (21)

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النجوم – العدالة

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الفيحاء – النهضة

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الحزم – القيصومة

الملعب: ملعب نادي الحزم ( الرس )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

الوطني – نجران

الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 4,20 عصراً