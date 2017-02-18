دوري الشباب: ست مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته الثالثة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – النصر
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
العدالة – الهلال
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الشباب
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – الفتح
الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – الأهلي
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً