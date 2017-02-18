دوري الشباب: ست مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته الثالثة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – النصر

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

العدالة – الهلال

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

هجر – الشباب

الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – الفتح

الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – الأهلي

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – الاتحاد

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

اليوم: السبت 18 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً