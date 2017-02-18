“تعليم الجوف” تعلن مواعيد تسجيل الطلاب في رياض الأطفال

صراحة -نواف العايد : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة رياض الأطفال, عن بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، بداية من يوم غدٍ الأحد 22/5/1438هـ.

وكشفت مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة نسيم بنت إبراهيم الضميري الفئات والأعمار التي يحق لها التسجيل في الروضة على النحو الآتي: المستوى الأول “روضة أول” من مواليد 20/12/1434هـ وينتهي بتاريخ 20/12/1435هـ, المستوى الثاني “روضة ثاني” من مواليد 20/12/1433هـ وينتهي بتاريخ 20/12/1434هـ, المستوى الثالث “روضة ثالث” يبدأ من مواليد 20/12/1432هـ وينتهي بتاريخ 20/12/1433هـ.

وأشارت الضميري إلى أن التسجيل سيغلق في الروضات بتسديد الشواغر والأولوية لمن يسجل أولاً.