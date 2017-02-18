أمانة الاحساء : تشغيل 138 آلية واطلاق خطة رش مستنقعات الامطار اليوم

صراحة – نواف العايد : اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان احصائية اعمال الامانة لعمليات الطوارئ خلال الحالة المطرية في الايام القليلة الماضية والتي تم الاستعداد لها استباقا في كافة أجهزة الامانة التنفيذية والخدمية بما في ذلك البلديات الفرعية التابعة ، سجلت تسيير واستخدام 78 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الامطار في عدد من المواقع التي تفتقد لشبكة التصريف ، بالاضافة الى تشغيل عدد 60 مضخة ارضية ووقف على ذلك عدد 400 عامل ، مضيفاً : في حين تشكلت فرق الطوارئ من موظفي الامانه ” مهندسين ، فنيين ، مراقبين ” قائمين على ادارة الأعمال والمراقبة خلال ٢٤ ساعة حوالي ١٠٠ موظف على مستوى الامانة وفروع البلديات وجميعهم من الكوادر الوطنية ، وذكر بووشل ان استعدادات الامانة لموسم الامطار في كل عام تتم بفترة كافية من بدء الموسم ، على ان تتضمن الخطوات الاستعدادية التنسيق المباشر مع اعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية المعنية والتي تم تشكيلها للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول ، مع تخصيص مركز القيادة لفريق العمل في الأمانة والرقم المباشر “940” يمثل محور الارتكاز الرئيس لتلقي بلاغات الامطار وتوجيه الإدارات المشاركة .

واضاف بووشل : تقوم الامانة بدئاً من اليوم الاحد برش المستنقعات الناتجة من الامطار بهدف مكافحة انتشار البعوض والحشرات الطائرة وسيتم ذلك عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش ” اجهزة الرش الضبابية الحرارية ، اجهزة الرش السطحي ، اجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر ” .