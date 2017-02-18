ضبط المتورطين فى قتل إثيوبى ورميه داخل سيارة تالفة بالخرج

صراحة – خالد الحسين : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 9/5/1438هـ ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة الخرج بلاغ أحد الوافدين المتضمن وجود شخص اثيوبي الجنسية به إصابات بليغه و ملقى داخل صندوق مركبة تالفة من نوع دينّا .

و بالانتقال الفوري من قبل الجهه المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائيه وجد المجني عليه قد فارق الحياة و به اصابات بليغه في رأسه وتهتك في جمجمته و سحجات متفرقة في انحاء جسده ، كما شوهدت آثار عراك و دماء متناثرة و بعثرة في محتويات غرفته كما عثر على عصا عليها اثار دماء ( آداة الجريمه ) تم تحريزها و رفع ما وجد بها من آثار لفحصها فنياً .

و لأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة و العمل على سرعة ضبط الجناة .

و من خلال عمليات البحث و التحري في جميع الاتجاهات و المحاور ، فقد تككلت الجهود بفضل الله من تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص ( هارب / أثيوبي / في العقد الثالث / مقيم غير نظامي ) تم ضبطه بالتنسيق مع شرطة العاصمه المقدسه وبسماع اقواله أقر بارتكاب الحادثة بمشاركة اثنين اخرين من بني جلدته لخلافات سابقة مع المجني عليه , وقام بالدلالة على مكان اختبائهم في شقة بحي منفوحة وسط العاصمه الرياض

وبانتقال المختصين للموقع وجد به ثلاث اشخاص قاموا بالتهجم على الفرقه محاولين الاستيلاء على السلاح الرسمي , تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف من قوة وحزم مما اسفر عن ضبطهم دون حدوث أي اصابات لرجال الامن و لله الحمد .

تم ايقافهم بمركز الشرطة المختص و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمحافظه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.