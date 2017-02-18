43 هدفاً في افتتاح ممتاز الصالات

صراحة – الرياض : شهد ختام الجولة الاولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في موسمه الحالي و بحلته الجديدة تسجيل 43 هدفاً من اصل اربع مواجهات جاءت نتائجها على النحو التالي : فوز الاتفاق على الباحة 3-2 ، و تفوق العرض على الخالدي 10-2 ، و تغلب رضوى على العلمين 11-2 ، و اخيراً انتصر النخيل على الجبلين 8-5 .

يذكر بأن الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الحالي يتكون من 14 نادياً تم توزيعهم على مجموعتين إذ تحتوي كل مجموعة على سبعة اندية يلعبون على طريقة دوري كامل من ذهاب و اياب وفي نهاية الدوري يلعب صاحب المركز الاول في المجموعة الاولى مع صاحب المركز الاول في المجموعة الثانية لتحديد البطل و الوصيف للنسخة الثانية من دوري الصالات للدرجة الممتازة ، فيما يلعب صاحب المركز الثاني من المجموعة الاولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية لتحديد صاحب المركز الثالث و الرابع .