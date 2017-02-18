وزيرة الدفاع الألمانية تحذر الأمريكيين من عقد صفقة مع روسيا دون الناتو

صراحة – وكالات : أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية بأن وزيرة الدفاع أورسولا فون ديرلياين، حذرت الولايات المتحدة من طرح مبادرة منفردة وعقد اتفاقيات ثنائية مع روسيا بدون التشاور مع الناتو.

وذكرت الوزيرة في كلمتها أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ أن أي اتفاقات خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا تتعارض مع المبادئ والقيم الأساسية لمنظمة حلف شمال الأطلسي وشددت على أن حكومة دونالد ترامب لن تتمكن من عقد صفقات ثنائية مع أطراف أخرى بما في ذلك روسيا دون أن يلاحظ ذلك من جانب شركائها.

وأشارت الوزيرة إلى معارضتها لقرار ترامب الخاص بحظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة ومعارضتها لطرق التعذيب التي ذكرها ترامب كوسيلة للاستجواب واعتبرت ذلك يتعارض مع القيم المشتركة للحلف الأطلسي.

وترى هذه السيدة أن توزيع الجهود بين الشركاء في الحلف لا يتعلق فقط بموضوع التمويل بل يعني أيضا دفاع أحدهم عن الآخر دون أي تحفظ أو شروط.

وذكرت المجلة بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كان قد هدد يوم الأربعاء الشركاء في الناتو بأن الولايات المتحدة ستخفض مشاركتها في شؤون الحلف إذا لم ترفع الدول الأخرى مستوى إنفاقها على الدفاع. ونوهت المجلة بأن الوزير كرر بذلك مطالبة ترامب الرئيسة بخصوص الناتو.

ولم يبد وزير الدفاع الأمريكي أي رد فعل كان تجاه تحذيرات نظيرته الألمانية بل فقط أشار إلى أن الأمن في عصر الإرهاب الدولي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل كفريق واحد.

ولفتت وزيرة الدفاع الألمانية أيضا الانتباه إلى أنه يجب تنفيذ مكافحة “الإرهاب الإسلامي” بجهود مشتركة ولكن لا يجوز لذلك أن يتحول إلى هجوم ضد الإسلام والمسلمين وإلا فإن ذلك سيزيد من خطر توسع الهوة التي منها ينمو على العنف والإرهاب.