شرطة منطقة تبوك تؤكد نجاح الخطة الأمنيه المعدة لمواسم تساقط الثلوج

صراحة – تبوك : أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بموسم تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بالمنطقة، التي أعدتها شرطة منطقة تبوك المنفذة من قبل أفرع الأمن العام بالمنطقة.

وأوضح الغبان أنه تم الاستعداد المُبكر لهذه الظروف وتغطية الطرق المؤدية كافة إلى مناطق التنزه الممتدة من مدينة تبوك إلى محافظة حقل مروراً بمركز بئر بن هرماس والعيينة والزيتة والشرف والظهر وعلقان والعمل على تقديم المساعدة للمتنزهين والتواجد المستمر من خلال التغطية الأمنية والمرورية في المواقع التي شهدت كثافة مرورية منذ بداية تساقط الثلوج.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة تبوك استمرار التواجد الأمني المكثف حتى مغادرة المتنزهين، مشيرا إلى عدم وقوع أي حوادث تذكر ولله الحمد.

ودعا المقدم الغبان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في مواقع التنزه والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيا للجميع السلامة.