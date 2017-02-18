انطلاق أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) بعد غد

صراحة – واس : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، تنطلق بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) وذلك بفندق (رفال كمبينسكي) بمدينة الرياض. وعبَّر معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن بهذه المناسبة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وحرصاً من المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعيها في تفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات. من جهته، عبر معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا المؤتمر، وقال : إنه يأتي متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن لينعم بقاعدة إنتاجية متنوعة بما يعود بالخير والنماء على الفرد والمجتمع. بدوره أعرب معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الثاني، منوها بدعمه ـ رعاه الله ـ المتواصل للهيئة ومساندته لجهودها، وتوجيهاته بما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات الدولية الناجحة في هذه المجالات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات. ويستضيف المؤتمر قرابة (40) خبيراً ومتخصصاً في مجال وموضوعات ومحاور المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، وهي؛ الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وسيتضمن برنامج المؤتمر ثمان جلسات إلى جانب ورشتي عمل مصاحبة للمؤتمر. وسيكون المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الأول معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي. وستكون الجلسة الأولى بعنوان (الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد)، وتتناول موضوعات، مفاهيم الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وانعكاسات الحوكمة على مستوى الرفاه في المجتمع، وتطبيقات الحوكمة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة، وسيتحدث فيها أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البريدي، وعضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد، ورئيس مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام بنت محمد الكتبي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والمستشار في الحوكمة والكاتب في صحيفة الاقتصادية الدكتور عامر بن محمد الحسيني، ومستشار نائب الرئيس والمدير التنفيذي للأخلاقيات في البنك الدولي بيرتراند روزيرت.

وسيكون المتحدث الرئيس الثاني للمؤتمر عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أمريكا روبيرت كيلدقارت. وستتناول الجلسة الثانية المعنونة بالشفافية مواضيع ابتكارات الحكومة الرقمية، والإفصاح عن الذمة المالية والمصالح، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور وسائل الإعلام المختلفة، وسيتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، ومدير الأبحاث بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالله بن ناصر الغنام، وخبير مكافحة الفساد في ألمانيا الدكتور تيلمان هوب، والمدير التنفيذي لمبادرة بيرل كارلا كوفيل، ونائب رئيس شركة سابك للمشتريات المهندس أحمد بن محمد الشنقيطي، ومدير عام شركة كلايد أند كو للاستشارات القانونية عبدالعزيز بن عبدالله البصيلي، وأستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، ورئيس تحرير صحيفة اليوم سابقاً عبدالوهاب بن محمد الفايز. وفي اليوم الثاني سيكون المتحدث الرئيس الثالث للمؤتمر معالي وزير الخدمة المدنية سابقاً الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك. وستكون الجلسة الثالثة بعنوان (المساءلة) وتتناول موضوعات، وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد، وتطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، والتطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، وسيتحدث فيها المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال الكتريك بروس ماك اليستر، ورئيسة المركز الأوروبي لمكافحة الفساد البروفيسور ألينا ميونقو، والمستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين محمد نعمان، ونائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء العام الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، وأستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد البروفيسور تينا سوريد، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية الأستاذ صلاح بن محمد الغزالي. وسيكون المتحدث الرئيس الرابع للمؤتمر باليوم الثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان. وستكون الجلسة الرابعة بعنوان (التعاون الدولي واسترداد الموجودات) وسيتحدث فيها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي بن عبدالله التميمي، ومدير المشروع الإقليمي لبرنامج مكافحة الفساد في الدول العربية الأستاذ أركان السبلاني، ونائب رئيس هيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا لاودي محمد سيارف، والمستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية بدولة قطر حسين محمود حسن محمد، ومدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي جين بيسمي. وستقام على هامش المؤتمر ورشتي عمل متخصصة في مجال مكافحة الفساد، الأولى بعنوان (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي) ويقدمها الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان، والثانية بعنوان (كيف يمكن للمراجعين الداخليين اكتشاف جوانب الضعف في الحوكمة) يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أمريكا البروفيسور روبيرت كيلدقا. ودعت (نزاهة) المهتمين للحضور والمشاركة والتفاعل والتسجيل عبر موقع المؤتمر الإلكتروني (conf2.nazaha.gov.sa).