دوري الأولى: فوز نجران وثلاث تعادلات

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
النجوم – العدالة ( 0 – 0 )
الفيحاء – النهضة ( 2 – 2 )
الحزم – القيصومة ( 2 – 2 )
الوطني – نجران ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 37 نقطة )
2 – النهضة ( 35 نقطة )
3 – الفيحاء ( 35 نقطة )
4 – الشعلة ( 32 نقطة )
5 – نجران ( 30 نقطة )
6 – هجر ( 29 نقطة )
7 – العروبة ( 28 نقطة )
8 – القيصومة ( 28 نقطة )
9 – ضمك ( 28 نقطة )
10 – الحزم ( 27 نقطة )
11 – الجيل ( 27 نقطة )
12 – العدالة ( 25 نقطة )
13 – وج ( 23 نقطة )
14 – الوطني ( 22 نقطة )
15 – النجوم ( 22 نقطة )
16 – الطائي ( 21 نقطة )