دوري الأولى: فوز نجران وثلاث تعادلات

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

النجوم – العدالة ( 0 – 0 )

الفيحاء – النهضة ( 2 – 2 )

الحزم – القيصومة ( 2 – 2 )

الوطني – نجران ( 1 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 37 نقطة )

2 – النهضة ( 35 نقطة )

3 – الفيحاء ( 35 نقطة )

4 – الشعلة ( 32 نقطة )

5 – نجران ( 30 نقطة )

6 – هجر ( 29 نقطة )

7 – العروبة ( 28 نقطة )

8 – القيصومة ( 28 نقطة )

9 – ضمك ( 28 نقطة )

10 – الحزم ( 27 نقطة )

11 – الجيل ( 27 نقطة )

12 – العدالة ( 25 نقطة )

13 – وج ( 23 نقطة )

14 – الوطني ( 22 نقطة )

15 – النجوم ( 22 نقطة )

16 – الطائي ( 21 نقطة )