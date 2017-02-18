صحة الشرقية تنفذ ” الإخلاء الطبي ” لمصابين قطريين تعرضا لحادثين منفصلين

صراحة – الدمام : نقلت إدارة الطوارئ والأزمات في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال أسبوع 3 حالات ، تتمثل في نقل مواطن ومواطنة قطريين من مجمع الدمام الطبي إلى المستشفى الأميري بدولة قطر عبر الإخلاء الجوي ، بعد ان تعرضا إلى حوادث سير منفصلة عن بعضها داخل الأراضي السعودية . فيما تم إخلاء مواطنة سعودية من مستشفى الصباح بدولة الكويت ونقلها للعلاج في مجمع الدمام الطبي

وأكد مدير إدارة الطوارئ والأزمات في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد المحمدي أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك وجه الأسبوع الماضي إدارة الطوارئ والأزمات بسرعة التنسيق واعتماد نقل مواطن ومواطنة قطريين تعرضا لإصابات في حوادث مرورية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام عبر طائرة الإخلاء إلى دولة قطر نظراً لاستقرار حالتهم ولاستكمال العلاج في قطر حسب طلب ذويهم، حيث كان المواطن القطري يبلغ من العمر ( 37 عاماً ) يعاني من نزيف في الرأس نتيجة الحادث المروري ، فيما تعاني المواطنة القطرية البالغة من العمر ( 48 عاماً ) من نزيف داخلي وكسور في منطقة الحوض نتيجة الحادث المروري الذي تعرضت له ، حيث تلقيا العلاج في مجمع الدمام الطبي قبل أن يتم إخلائهما إلى المستشفى الأميري في دولة قطر .

وبين الدكتور المحمدي أن عملية نقل المرضى تتم بشروط منها وجود تقرير طبي عن الحالة المرضية ، وفي الحالات الخارجية أن يكون لدى الحالة المرضية جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية ، إضافة إلى عدم تأثره عند نقله بسيارة الإسعاف .

وأشار إلى أن عدد الحالات الإسعافية التي تم نقلها بواسطة سيارات إسعاف إدارة الطوارئ بصحة الشرقية خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي بلغت 8 حالات ، من بينها 5 حالات إلى خارج المملكة ، و3 حالات إلى داخل المملكة ، تمثلت حالات النقل الخارجي في نقل مواطن إماراتي من النعيرية إلى ابوظبي، وحالة أخرى من عريعرة إلى منفذ البطحاء ، ونقل مواطن قطري من الدمام إلى منفذ سلوى الحدودي، ونقل مواطن سعودي من دولة الكويت إلى الدمام ، إضافة إلى نقل مواطن سعودي تعرض لحادث من البحرين إلى الدمام .