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18 فبراير, 2017   2438

بلدية أحد المسارحة تواصل استعداداتها للتعامل مع موسم الأمطار

امطار

صراحة – جازان : تواصل بلدية محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان استعداداتها لمواجهة موسم الأمطار والتقلبات الجوية، تحسبًا لهطول الأمطار المتوقعة على المحافظة والقرى التابعة لها.
‏‎وأوضح رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس سلمان بن حسين الفيفي أن البلدية تواصل استعداداتها لموسم الأمطار من خلال نظافة ومراقية الأحياء والشوارع، وتجهيز فرق الصيانة، والمحافظة على عناصرها، وتفقّد جاهزية المعدات والآليات أولًا بأول , وقيام الفرق الميدانية بإجراء أعمال النظافة والصيانة وتكثيف عدد الفرق والمعدات المخصصة لإزالة مخلفات الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه بما يضمن تقديم أفضل الخدمات راجياً السلامة للجميع.

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